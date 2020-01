OE2020

O secretário-geral do PCP recusou hoje que a proposta orçamental para 2020 seja "o melhor dos orçamentos", dizendo que "logo se verá" o sentido de voto final, apontando falta de verbas em concreto na área dos transportes.

Numa sessão pública sobre transportes, na Cruz de Pau (na Amora, concelho do Seixal, distrito de Setúbal), Jerónimo de Sousa registou que, nos últimos dias, o Governo demonstrou abertura a algumas propostas do PCP, como a do aumento extraordinário das pensões, mas ainda sem dizer qual o mês em que esta será concretizada.

"Mas o que se anunciou está ainda muito longe das opções e medidas que se impõem para responder aos problemas com que o país está confrontado (...). Ao contrário do propagandeado repetidamente pelo Governo, este não é o melhor dos orçamentos", criticou.