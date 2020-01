PSD

O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, com 50,47%, e Luís Montenegro, com 49,53%, seguiam hoje, às 21:10, separados por menos de um ponto percentual, segundo os resultados provisórios.

De acordo com o 'site' dos resultados do PSD (resultados.psd.pt/ao-momento), às 21:10, estavam apuradas 179 das 318 secções, o que corresponde a 14.163 dos 40.628 votos possíveis.

Às 20:45, Rio tinha uma vantagem maior, com 54,9%, à frente de Luís Montenegro, com 44,9%.