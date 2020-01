PSD

Os apoiantes do candidato à liderança do PSD Luís Montenegro começaram, perto das 22:00, a entrar na sala onde o antigo presidente da bancada fará a sua declaração, quando ambas as candidaturas apontam a vitória de Rui Rio.

Os números, ainda não oficiais, indicam uma vitória do atual presidente e recandidato por valores acima dos 53%.

Apesar de ainda não ter sido indicado a que horas falará Luís Montenegro, as cerca de 50 cadeiras da sala do hotel junto ao rio Tejo, em Lisboa, já estão todas ocupadas.