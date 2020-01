PSD

O candidato derrotado à liderança do PSD, Luís Montenegro, avisou hoje que "não vale a pena anunciarem" a sua morte política, considerando que essa notícia seria "manifestamente exagerada".

Na declaração em que reconheceu a derrota, Luís Montenegro disse que irá ao Congresso do PSD, que se realiza entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo, mas assegurou que, num futuro próximo, não irá assumir qualquer cargo no partido.