Actualidade

As autoridades chinesas anunciaram hoje que identificaram mais 17 pessoas infetadas no centro do país com uma nova forma de pneumonia viral, que causou duas vítimas mortais e colocou outros países em alerta.

No total, 62 casos do novo coronavírus foram registados pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, com 19 a receberam alta do hospital, enquanto dois homens na faixa dos 60 anos - um com graves condições preexistentes - morreram da doença.

Pelo menos meia dúzia de países da Ásia adotaram medidas excecionais.