Actualidade

Quase 400 pessoas ficaram feridas no Líbano em confrontos entre manifestantes e forças de segurança em Beirute na noite de sábado, o dia mais violento desde o início dos protesto, segundo a agência de notícias France-Presse.

Cerca de 377 pessoas foram tratadas no local ou transportadas para hospitais, durante confrontos na área próxima do Parlamento e da Praça dos Mártires, epicentro do protesto em Beirute, de acordo com informações da Cruz Vermelha libanesa e da proteção civil compilada pela agência de notícias France-Presse.

No sábado registaram-se violentos confrontos entre manifestantes e forças da ordem em Beirute, no Líbano, onde um movimento de contestação popular inédito entrou no seu quarto mês.