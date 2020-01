Actualidade

Coimbra vai acolher o primeiro Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento do sul da Europa, focado no estudo dos processos biológicos do envelhecimento, que conta com um investimento total de 49 milhões de euros.

A apresentação decorre terça-feira, em Coimbra, no Colégio da Trindade.

"O objetivo deste centro é perceber as bases moleculares do envelhecimento, que são o principal fator de risco para as doenças associadas ao envelhecimento", disse à agência Lusa o coordenador do projeto, Rodrigo Cunha.