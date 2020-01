Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está a desenvolver um projeto de melhoria da qualidade assistencial no serviço de urgência, que visa a deteção de hemólise (destruição de glóbulos vermelhos) no sangue.

"As pessoas não têm muita ideia, mas uma em cada 10 amostras que se colhem, por exemplo, vão resultar numa amostra que não será útil e obriga a nova colheita, aumentando o tempo de espera do doente para tratamento", explicou Alexandre Lourenço, administrador hospitalar e assessor do conselho de administração.

O objetivo do projeto é criar uma forma de detetar imediatamente na colheita se o sangue está em condições para realizar a análise, o que, nos casos em que se verifique a hemólise, resulta num ganho de "pelo menos uma hora na urgência hospitalar".