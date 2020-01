Actualidade

O Irão recuou na intenção de enviar para análise as gravações da caixa negra do avião ucraniano que abateu acidentalmente na semana passada para que sejam sujeitas a análises adicionais, revelou a agênca noticiosa iraniana.

Citado pela IRNA, o chefe da investigação, Hassan Rezaeifar, afirmou que os registos do voo estão na posse do Irão, que tenta recuperar dados e gravações da cabine de voo, e que não há, no imediato, quaisquer planos para os enviar para análise externa.

A informação é avançada um dia depois de ter ido noticiado que o Irão iria enviar para a Ucrânia as gravações, com Hassan Rezaeifar a explicar que não era possível ler as caixas negras no Irão sem ajuda.