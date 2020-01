Actualidade

Cinco pessoas ficaram hoje feridas com gravidade após uma colisão frontal entre duas viaturas no IP2, na zona do Fratelo, concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou que o Itinerário Principal 2 (IP2) está cortado ao trânsito em ambos os sentidos desde o início da manhã, entre os concelhos de Nisa e Vila Velha de Ródão, acrescentando que três dos feridos foram transportados para o Hospital de Portalegre e um para o Hospital de Castelo Branco.

Um quinto ferido vai ser transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à Lusa a GNR, acrescentando que os feridos são tês homens e uma mulher, de nacionalidade brasileira, que seguiam numa das viaturas, e um condutor português que viajava no outro automóvel.