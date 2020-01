Livre/Congresso

Um dos membros do Grupo de Contacto do Livre, Pedro Mendonça, afirmou hoje que as relações entre a deputada Joacine Katar Moreira e a direção do partido, só poderão ser retomadas se houver um "milagre".

"Se por algum ato milagroso houver uma mudança de atitude por parte da deputada Joacine Katar Moreira obviamente que trabalharemos" com a única representante do partido no parlamento, afirmou Pedro Mendonça, em declarações aos jornalistas no final do IX Congresso do Livre.

O membro do Grupo de Contacto (direção) eleito hoje afirmou que a direção atual mantém a posição de apoio à resolução da 42ª Assembleia do Livre, que propôs a retirada de confiança política na deputada.