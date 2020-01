Livre/Congresso

O fundador do Livre Rui Tavares disse hoje que as relações entre os órgãos do partido e a sua deputada serão "decididas no lugar próprio", mostrando-se convicto de que a Assembleia saberá "escolher o melhor caminho".

"O partido neste momento, no congresso, decidiu dar confiança aos próximos órgãos para concluir o que vinha da Assembleia anterior. Todas as questões que tenham a ver com grupo parlamentar e o partido vão ser decididas no lugar próprio, no órgão próprio, e é a essas decisões certamente que eu, enquanto membro individual do Livre, me reportarei", disse Rui Tavares aos jornalistas no final dos trabalhos do IX Congresso.

O congresso do Livre decorreu em Lisboa, no sábado e hoje, e ficou marcao pelo adiamento da decisão sobre a retirada de confiança política à deputada eleita em outubro.