Brexit

A falta de um documento físico comprovativo preocupa 90% dos cidadãos europeus que obtiveram o estatuto de residente para continuar a residir no Reino Unido após o 'Brexit', segundo um estudo publicado hoje.

Realizado pela Universidade de Northumbria para a organização 3million, que faz campanha pelos direitos dos cerca de 3,5 milhões de europeus residentes no Reino Unido, o estudo refere que este é um problema levantado frequentemente.

As preocupações resultam da falta de confiança no sistema do ;inistério do Interior devido a alegadas falhas na página eletrónica onde o estatuto pode ser verificado digitalmente.