Actualidade

Uma 'joint venture' da estatal brasileira Petrobras com a portuguesa Galp, para produção de biocombustível a partir de óleo de palma, acumulou prejuízos de centenas de milhões de reais sem produção efetiva, segundo uma investigação jornalística.

A investigação faz parte do "Luanda Leaks", um projeto do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), que tem no Brasil a revista Piauí, a Agência Pública e o 'site Poder360' como parceiros, e que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que envolvem centenas de empresas.

Entre as companhias que Isabel dos Santos detém ações está a Galp, adquiridas em 2005, através de uma 'holding' holandesa pertencente à empresária angolana e à estatal petrolífera de Angola, Sonangol.