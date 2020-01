Open da Austrália

A tenista norte-americana Serena Williams iniciou hoje a participação no Open da Austrália com uma vitória em dois 'sets' e em menos de uma hora contra a russa Anastasia Potapova.

Serena Williams, de 38 anos, uma das principais candidatas ao troféu, venceu Anastasia Potapova, 90.ª do 'ranking' WTA, pelos parciais 6-0 e 6-3 em 58 minutos.

A norte-americana, nona no ranking WTA e oitava cabeça-de-série do 'Grand Slam' autraliano, vai defrontar na segunda ronda a vencedora do encontro entre a eslovena Tamara Zidansek e a sul coreana Na-Lae Han.