Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que a coligação do Governo, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), "já não existe" depois do chumbo do seu maior partido à proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

"O público acompanhou na sexta-feira o debate e o chumbo. A AMP já não existe. Agora há a necessidade de ultrapassar a situação", afirmou Taur Matan Ruak aos jornalistas no Palácio Presidencial em Díli.

"Eu como primeiro-ministro estou à disposição do senhor Presidente da República e continuarei pronto para colaborar com qualquer decisão do senhor Presidente", disse.