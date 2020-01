Actualidade

Entre 60.000 a 80.000 refugiados do regime nazi, maioritariamente judeus, terão sido salvos pela intervenção de diplomatas portugueses durante o período da II Guerra Mundial, estimou a historiadora Irene Flunser Pimentel em entrevista à agência Lusa.

Além de Aristides Sousa Mendes, o cônsul de Portugal em Bordéus, que em julho de 1940 desobedeceu às ordens do chefe do Governo, Oliveira Salazar, concedendo milhares de vistos, outros diplomatas tiveram intervenção direta no salvamento de judeus e outros refugiados em diferentes momentos, entre os anos 30 do século XX e o final da guerra, em 1945.

"Há vários diplomatas que escrevem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo ministro é o próprio Salazar, dizendo que não podiam dizer a palavra ´não´", contou a historiadora, com vários livros editados sobre este período, entre os quais "Salazar, Portugal e o Holocausto", (em coautoria com Cláudia Ninhos).