Actualidade

O jornal The New York Times anunciou no domingo o apoio à senadora Amy Klobuchar, da ala moderada, e à senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, da ala progressista, nas eleições primárias dos democratas nos Estados Unidos.

Em editorial, o jornal explicou que escolheu as duas candidatas mais preponderantes de ambos os lados - moderado e progressista - sem declarar preferência por qualquer abordagem ou candidata.

Em relação ao candidato Joe Biden, o The New York Times reconheceu os seus anos de experiência governativa, mas também observou a sua idade, 77 anos, e as suas gafes esporádicas.