Actualidade

"Parasite", do realizador sul-coreano Bong Joon-ho, venceu no domingo o prémio mais importante do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG, na sigla em inglês), tornando-se o primeiro filme em língua estrangeira a receber tal distinção.

A comédia negra de Bong Joon-ho venceu na principal categoria, melhor elenco, para a qual estavam indicados "O Irlandês", de Martin Scorsese, "Era uma vez... em Hollywood", de Quentin Tarantino, "O Escândalo", de Jay Roach, e "Jojo Rabbit", de Taika Waititi.

"Muito obrigado. É uma grande honra. Apesar do título 'Parasitas', esta história é sobre coexistência e como podemos viver todos juntos", disse o ator Song Kang-ho.