Actualidade

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Correia de Campos, considera que "não houve uma gestão estratégica para a administração pública" nos últimos 20 anos, mas uma preocupação centrada nos salários e no emagrecimento do Estado.

"Praticamente durante 20 anos não houve uma gestão estratégica para a administração pública, houve sim uma gestão para a redução de efetivos", disse Correia de Campos em declarações à Lusa, defendendo que "não há funcionários públicos a mais".

O assunto estará em discussão numa conferência promovida pelo CES, na terça-feira, em Lisboa, intitulada "Administração Pública e Interesse Público: dos últimos, aos próximos 20 anos", que contará com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.