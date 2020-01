Actualidade

O líder do CDS/Madeira, parceiro do PSD no Governo Regional, faz um balanço positivo dos primeiros 100 dias de governação e destaca o "bom relacionamento" entre os elementos do executivo", embora admita que já existiram "momentos de tensão".

"A convivência tem corrido bem. Acho que o balanço é positivo", declarou Rui Barreto, o centrista que ocupa o cargo de secretário da Economia no XIII Governo da Madeira, numa entrevista à agência Lusa.

O executivo, que tomou posse em 15 de outubro passado e que na quarta-feira faz 100 dias em funções, surgiu das eleições de 22 de setembro, nas quais o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que sempre deteve na Madeira (elegeu 21 dos 47 deputados para a Assembleia Legislativa) e fez um acordo de coligação com o CDS, partido que garantiu três parlamentares, para assegurar a sua manutenção no poder.