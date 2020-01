Actualidade

O líder do CDS/Madeira e secretário da Economia no Governo Regional admite que o acordo de coligação celebrado com o PSD pode estender-se às próximas eleições autárquicas no arquipélago.

"Acho que é possível e já falamos sobre isso", referiu Rui Barreto numa entrevista à agência Lusa a propósito dos primeiros 100 dias do executivo (assinalados na próxima quarta-feira), sublinhando que ainda "não há nada escrito e não há nada decidido" nesta matéria e que ainda é cedo.

Ainda assim, disse, "a solução encontrada para o governo pode também ser transponível para as eleições autárquicas".