Actualidade

As autoridades da Malásia anunciaram hoje que devolveram 150 contentores ilegais de lixo para os seus países de origem e afirmaram que não se querem tornar num "aterro sanitário" dos países desenvolvidos.

Os países da região têm lutado para lidar com a chegada maciça de contentores desde a decisão da China, em 2018, de parar de importar resíduos plásticos para a sua indústria de reciclagem, forçando os países desenvolvidos a encontrar novos destinos para os seus desperdícios.

As autoridades malaias "tomarão as medidas necessárias para garantir que a Malásia não se torne o depósito de lixo do mundo", garantiu o ministro do Meio Ambiente, Yeo Bee Yin.