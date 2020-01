Actualidade

Mais de 264.000 pessoas foram atendidas pelos 43 juízos de proximidade em três anos, de acordo com os dados hoje divulgados pela Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).

Os mesmos dados indicam que, desde 2017, mais de 25 mil pessoas participaram em mais de 4.000 julgamentos sem saírem da sua localidade.

Integrada nas políticas de aproximação da justiça aos cidadãos, esta medida "pretendeu valorizar o interior do país e devolver-lhe a presença simbólica do Estado numa função de soberania tornando-se num importante fator de coesão social", destaca uma nota do Ministério da Justiça.