Mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 162 ocorrências relacionadas com o vento forte entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, a maioria são quedas de árvores que não causaram vítimas.

"Os distritos mais afetados são Coimbra e Castelo Branco. Registámos entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 162 ocorrências, 145 das quais são quedas de árvores", disse à Lusa o comandante Carlos Pereira, salientando que não há vítimas nem danos materiais a registar.

O comandante adiantou ainda que das 162 ocorrências registadas, 19 dizem respeito à queda de estruturas.