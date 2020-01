I Liga (1.ª volta)

O Benfica está muito bem encaminhado para conquistar o 38.º título de campeão nacional de futebol, e sexto em sete anos, após uma primeira volta quase perfeita, concluída sete pontos à frente do FC Porto.

Num campeonato do qual cedo 'desistiram' Sporting (quarto, a 19 pontos) e Sporting de Braga (quinto, a 21), que tem no regressado Famalicão (terceiro, a 17) a grande sensação e no VAR uma constante fonte de controvérsias, os comandados de Bruno Lage ganharam 16 jogos e só perderam um.

O desaire aconteceu precisamente face aos 'azuis e brancos', por 2-0, na Luz, mas essa foi, logo à terceira jornada, a exceção, num percurso pautado por vitórias em todos os jogos fora, incluído Alvalade (2-0), Braga (4-0) e Guimarães (1-0).