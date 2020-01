Actualidade

A taxa de juro implícita no crédito à habitação caiu pelo quinto mês consecutivo, para 1,011% em dezembro, menos 0,6 pontos base do que em novembro, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, "a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 1,011% em dezembro (1,017% no mês anterior)".

Em 2019, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 1,060%, valor superior em 2,5 pontos percentuais ao verificado no ano anterior.