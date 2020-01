Actualidade

As autoridades de Macau anunciaram hoje o reforço da prevenção contra um novo tipo de pneumonia com origem na China, no mesmo dia em que foi relatado um aumento acentuado do número de infetados com o vírus.

O controlo destina-se sobretudo aos passageiros provenientes de Wuhan, capital da província de Hubei, com cerca de 11 milhões de pessoas e onde se registou hoje a terceira morte causada por este tipo de vírus, indicaram responsáveis dos Serviços de Saúde, em conferência de imprensa.

"Todos os turistas que chegam de Wuhan ao território - por via aérea, marítima ou terrestre - passam a ser verificados individualmente", através do controlo de temperatura e de uma declaração de saúde, esclareceu aos jornalistas o porta-voz dos Serviços de Saúde, Vítor Moutinho.