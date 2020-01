OE2020

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou hoje que está a ser analisada "a hipótese de antecipação da indemnização compensatória" à agência Lusa, defendendo que é preciso pensar o que esta deve ser "como elemento estrutural".

Nuno Artur Silva falava na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Será negociado este ano o novo contrato para o próximo triénio", afirmou o governante, quando respondia sobre questões colocadas por deputados de vários partidos sobre a Lusa.