FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou as projeções para a economia mundial, estimando crescimentos de 2,9% em 2019, de 3,3% em 2020 e de 3,4% em 2021, sobretudo penalizados pelo desempenho de economias emergentes como a Índia.

As novas estimativas constam da atualização ao 'World Economic Outlook' (WEO) do FMI, um relatório com previsões económicas mundiais divulgado hoje, e representam uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais para 2019 e 2020 e de 0,2 pontos percentuais para 2021 face às anteriores previsões de outubro do ano passado.

"A revisão em baixa reflete sobretudo os resultados inesperados negativos da atividade económica em algumas economias de mercados emergentes, em particular a Índia, que levaram a uma reavaliação das perspetivas de crescimento dos próximos dois anos. Em alguns casos, esta reavaliação também reflete o impacto de uma maior insatisfação social", explica a instituição liderada por Kristalina Georgieva.