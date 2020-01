FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em ligeira baixa a perspetiva de crescimento da economia da África subsaariana, antecipando agora um crescimento de 3,5% neste e no próximo ano, menos 0,1 pontos do que em outubro.

"Na África subsaariana, o crescimento deve fortalecer-se de 3,3% em 2019 para 3,5% em 2020 e 2021, 0,1 pontos percentuais mais baixo que a previsão de outubro para 2020 e 0,2 pontos abaixo da estimativa para 2021", lê-se na Atualização das Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgada em Washington.

De acordo com o documento, esta revisão é explicada pela perspetiva de crescimento mais baixa "na África do Sul, onde os constrangimentos e as finanças públicas estão a prejudicar a confiança dos investidores e o investimento privado, e para a Etiópia, onde a consolidação do setor público, necessárias para conter as vulnerabilidades da dívida, deve pesar no crescimento".