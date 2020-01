Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano advertiu hoje que o seu país abandonará o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) se a Europa levar a questão nuclear ao Conselho de Segurança da ONU.

"Se os europeus continuarem com o seu comportamento inadequado ou se enviarem o dossier do Irão ao Conselho de Segurança retirar-nos-emos do TNP", sublinhou Mohammad Javad Zarif, citado pela agência oficial IRNA.

O chefe da diplomacia iraniana criticou o facto de França, Alemanha e Reino Unido estarem a tomar medidas - como recorrer ao mecanismo de resolução de conflitos para forçar Teerão a cumprir os compromissos assumidos no acordo nuclear assinado em 2015 - com base "em jogos políticos".