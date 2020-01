Luanda Leaks

A empresária Isabel dos Santos, a principal visada nos esquemas financeiros revelados no "Luanda Leaks", tem investimentos em Portugal, sobretudo concentrados na banca, energia e telecomunicações.

Os investimentos da empresária angolana em Portugal incluem posições na operadora de telecomunicações NOS, no banco EuroBIC, na Efacec e na Galp, a que se juntam investimentos imobiliários que Isabel dos Santos terá no país a título pessoal.

No caso da NOS, tudo começou em 20 de dezembro de 2009, quando Isabel dos Santos, através da Kento Holding Limited, ficou com 10% da ZON Multimédia. Em maio de 2012, a Unitel International Holdings B.V. adquiriu 19,24% da operadora, no âmbito de movimentações que tinham como cenário uma possível fusão com a Optimus, do grupo Sonae.