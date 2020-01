Actualidade

A ARSLVT esclareceu hoje que a decisão da não renovação da parceria público-privada do Hospital de Loures foi baseada numa avaliação técnica e garante que prestação de cuidados de saúde aos utentes "continuará a ser assegurada sem interrupções".

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) adianta em comunicado que "a decisão de não renovação do contrato pelo prazo de 10 anos prende-se com a avaliação técnica feita pela Equipa de Projeto", nomeada por despacho em 21 de fevereiro de 2019 da coordenadora da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

Enquanto representante da Entidade Pública Contratante e responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão, a ARSLVT explica que o contrato de gestão do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, faz depender "a decisão de renovação da verificação de determinadas condições, condições essas que, de acordo com a referida avaliação técnica, não são tidas por verificadas".