Actualidade

Duas novas vítimas nas últimas horas fazem aumentar para três as pessoas mortas em Espanha até agora devido à tempestade Glória, que deixou mais de 200 mil alunos sem aulas e cortes no tráfego rodoviário e ferroviário.

Segundo a agência EFE, as temperaturas frias registadas na Comunidade Valenciana (este de Espanha) causaram hoje a morte de uma mulher de 54 anos que dormia ao ar livre num parque na localidade Gandía.

No domingo, uma outra mulher já tinha morrido nas Astúrias (norte) atropelada, enquanto colocava as correntes no seu veículo.