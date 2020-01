OE2020

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou hoje que o Governo vai fazer uma "reavaliação" o "mais depressa possível" da oferta de mais dois canais privados na TDT, plataforma de televisão gratuita.

Nuno Artur Silva respondia a questões sobre a televisão digital terrestre (TDT) na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O Governo pretende resolver este dossiê da TDT, o qual tem reservado espaço para dois canais privados naquela plataforma gratuita de televisão, atribuídos mediante concurso.