DGArtes

O Ministério da Cultura pretende que os próximos concursos, bianuais e quadrienais, de apoio às artes abram em janeiro de 2021, tendo as eventuais alterações que ser definidas até junho deste ano, afirmou hoje a ministra no parlamento.

No final do ano passado, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, referiu mais do que uma vez que a tutela iria fazer "uma revisão crítica" do modelo de apoio às artes e que, para isso, iria reunir-se este mês com as estruturas que lhe pediram uma audiência, por terem sido ficado sem apoio, nos concursos bianuais da Direção-Geral das Artes (DGArtes), que decorreram em 2019.

Recordando que este ano não está prevista a abertura de concursos bianuais ou quadrienais, Graça Fonseca reiterou que 2020 é o ano para se "fazer este trabalho" de revisão do modelo.