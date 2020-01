Actualidade

Os concursos para seleção de diretores de todos os museus, monumentos e palácios nacionais abrem no primeiro trimestre deste ano, "eventualmente no início de março", anunciou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca, no Parlamento, em Lisboa.

Quando o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus entrou em vigor, em junho do ano passado, cerca de metade dos diretores dos museus e monumentos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) passaram a estar em regime de substituição, a aguardar concurso.

Hoje, a ministra da Cultura anunciou que a "abertura dos concursos para diretores dos museus e monumentos nacionais irá acontecer no primeiro trimestre, eventualmente no início de março", enquanto falava na audição conjunta da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).