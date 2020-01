Taça da Liga

O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, convocou hoje Murilo para o jogo com o Sporting, da primeira meia-final da 'final four' da Taça da Liga de futebol, mas não pode contar com Palhinha.

O médio está emprestado pelos 'leões' e não pode, por essa razão, ser opção para o desafio entre as duas equipas, tendo o técnico chamado Murilo, numa convocatória de 18 jogadores que deixa de fora também o guardião Tiago Sá.

Sporting de Braga e Sporting defrontam-se a partir das 19:45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga.