Taça da Liga

O treinador adjunto do Sporting de Braga, Micael Sequeira, descartou hoje o favoritismo diante do Sporting, na primeira meia-final da 'final four' da Taça da Liga de futebol, mas assumiu que seria uma "desilusão" não ir à final.

Os bracarenses vêm de três vitórias seguidas no campeonato, a última das quais no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (2-1), sendo que jogam em casa a 'final four' da Taça da Liga, mas o responsável, que substituiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão por imposição da Liga, frisou que o Sporting de Braga não se sente favorito.

"Não pensamos dessa forma em relação ao favoritismo. É um jogo importante perante um adversário muito difícil e estamos muito motivados e confiantes de que a nossa identidade de jogo nos permita levar à final. Claro que sendo a última 'final four' na nossa cidade, sabemos que uma vitória diante do Sporting implica discutir um título com os nossos adeptos e isso seria fantástico", disse.