Luanda Leaks

O presidente da organização Transparência e Integridade (TI) disse hoje que a investigação "Luanda Leaks" revela que há um "sistema de corrupção" institucionalizado em Angola, considerando que o seu combate "é o grande teste" do Presidente João Lourenço.

"Estes documentos revelam que há um sistema de corrupção institucionalizada e generalizada em Angola do qual Isabel dos Santos foi provavelmente a principal beneficiária nos últimos anos, mas houve outros beneficiários e há outras pessoas sob suspeita não só da família do ex-Presidente Eduardo dos Santos, mas generais, responsáveis do partido e do Governo, nomeadamente Manuel Vicente", disse João Paulo Batalha.

O responsável pelo capítulo português da organização não-governamental (ONG) TI falava à agência Lusa na sequência das revelações da investigação jornalística "Luanda Leaks".