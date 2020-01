Actualidade

A revisitação do filme "A vizinha do lado", de António Lopes Ribeiro (1945), e a antestreia de quatro curtas metragens e de uma longa-metragem portuguesas marcam a programação da Cinemateca para fevereiro, no que respeita ao cinema nacional.

Entre as antestreias, encontra-se "O último porto - além das pontes", longa-metragem de Pierre-Marie Goulet, cineasta que já documentou o trabalho do etnomusicólogo Michel Giacometti, e que agora conta com a participação do arqueólogo Cláudio Torres, entre outros testemunhos, evocando a cultura turca e também a presença muçulmana na cultura portuguesa.

Dando continuidade à revisitação do cinema português dos anos 1940, iniciada em 2019, a Cinemateca apresenta, no dia 3 de fevereiro, o filme "A vizinha do lado", da autoria daquele que é tido como o cineasta mais conotado com o regime do Estado Novo, segundo a programação da Cinemateca.