Luanda Leaks

A ex-eurodeputada Ana Gomes considerou hoje "criminoso" que as autoridades portuguesas não ajam perante as suspeitas levantadas contra Isabel dos Santos por informações reveladas através do 'hacker' português Rui Pinto alegando que o acesso foi ilícito.

"Uma coisa é o acesso ilícito que possa ter havido por parte de alguém, outra coisa é as autoridades, perante documentos que estão no domínio público, que são do seu conhecimento, que revelam criminalidade organizada, desconsiderarem isso e justificarem a sua inação com o acesso ilegítimo a sua inação", afirmou Ana Gomes.

A ex-eurodeputada, que falava à margem de uma conferência realizada hoje em Lisboa, considerou: "É insuportável e eu diria que é, de facto, mesmo um comportamento criminoso".