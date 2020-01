Luanda Leaks

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje que a justiça e o Governo portugueses têm de atuar sobre as suspeitas de corrupção da empresária angolana Isabel dos Santos, por esta ter "lavado" dinheiro em Portugal.

"Portugal deve fazer a sua parte", disse aos jornalistas Catarina Martins, à margem de uma visita à urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste, no distrito de Lisboa.

A coordenadora do BE defendeu que, à semelhança do que está a fazer a justiça angolana, também a "justiça portuguesa tem de atuar, porque o roubo que foi feito ao povo angolano foi também feito com crime económico em Portugal".