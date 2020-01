Actualidade

O Governo está a equacionar todos os cenários para o futuro do Hospital de Loures, gerido por uma parceria público-privada, que foi renunciada no sábado por decisão do executivo, garantindo que os direitos dos utentes estarão salvaguardados.

"Toda esta análise está a ser feita de modo a garantir que é assegurado o superior interesse dos utentes da área de influência desta unidade e é essa a nossa maior preocupação nesta avaliação. Nada mais nos move", disse hoje à agência Lusa a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.