Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, será recebido na quarta-feira pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em Bruxelas, no âmbito de uma viagem à Europa, foi hoje anunciado.

"Nós sabemos que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se deslocou à Colômbia e virá depois à Europa, estando prevista uma reunião aqui em Bruxelas com o Alto Representante e esse será um momento importante para atualizarmos a informação", declarou hoje o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, falando aos jornalistas no final de uma reunião com os seus homólogos da União Europeia (UE).

O chefe da diplomacia portuguesa apontou também que, "do lado nacional, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas [Berta Nunes] se deslocará, nos próximos dias, à Venezuela, para mais uma ronda de contactos com a comunidade portuguesa e luso venezuelana e também para fazer o ponto de situação dos programas de apoio e assistência a essa comunidade" que estão em curso.