Actualidade

O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição em Angola, vai hoje começar a convidar as restantes bancadas parlamentares para estabelecer uma agenda comum para aprovação do pacote legislativo autárquico, preferencialmente até março.

A realização das primeiras eleições autárquicas de Angola está prevista para este ano, mas até agora o pacote legislativo autárquico necessário para a sua concretização não foi aprovado na totalidade, restando ainda cinco propostas de leis.

Numa reunião realizada hoje com o grupo parlamentar, o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior, elegeu como prioridade a aprovação do referido pacote legislativo eleitoral, apontando como meta o primeiro trimestre do ano em curso.