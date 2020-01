Actualidade

As propostas do Orçamento do Governo da Madeira para 2020, na ordem dos 1.743 milhões de euros, e do Plano de Investimentos, de 548 milhões, foram hoje aprovadas na generalidade na Assembleia Legislativa da região.

O Orçamento Regional teve os votos favoráveis dos partidos da coligação governativa (PSD e CDS-PP) e contra dos restantes partidos com assento parlamentar, nomeadamente PS, JPP e PCP.

A votação do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região (PIDDAR) contou com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos contra do JPP e do PCP.