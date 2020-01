Actualidade

Os carrilhões do Palácio Nacional de Mafra voltam a tocar em 01 de fevereiro, quase 20 anos depois de terem parado, com o concerto inaugural marcado para dia 02, data anunciada hoje pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, no Parlamento.

"Os carrilhões de Mafra vão voltar a tocar a 02 de fevereiro", afirmou hoje a governante na audição conjunta da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças e da Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Um dia antes, porém, tem início o programa relativo à inauguração do restauro dos sinos e carrilhões do Palácio Nacional de Mafra, que compreende um conjunto de concertos e palestras, depois de ficarem concluídas as obras ao fim de ano e meio, disse hoje à Lusa o diretor daquele monumento nacional, Mário Pereira.