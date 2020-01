OE2020

O fórum de ministros das Finanças da zona euro, liderado por Mário Centeno, convidou hoje Portugal a "considerar em tempo oportuno medidas adicionais necessárias" para prevenir os riscos de desvios identificados pela Comissão Europeia no plano orçamental para 2020.

No final de uma reunião que teve como um dos pontos em agenda uma análise ao plano orçamental atualizado submetido pelo Governo a Bruxelas há um mês à luz do parecer emitido na semana passada pela Comissão Europeia, o Eurogrupo adotou uma declaração, na qual "toma nota que, de acordo com a avaliação da Comissão, o plano orçamental de Portugal pode resultar num desvio significativo do caminho de ajustamento relativamente ao seu objetivo de médio prazo".

O Eurogrupo convida então Portugal a tomar medidas orçamentais adicionais que se revelem necessárias para prevenir os riscos identificados pelo executivo comunitário "e garantir que o Orçamento de 2020 cumprirá os requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento".